``நாடாளுமன்றத்தில் திமுக-வின் குரலைக் கேட்டாலே பாஜக நடுங்குகிறது!" - முதல்வர் ஸ்டாலின்

``மிரட்டலுக்கு அடிபணியாத கட்சிகளை குறி வைப்பதற்காகத்தானே அமலாக்கத்துறை, சி.பி.ஐ., வருமான வரித்துறை உள்ளிட்டவற்றை பா.ஜ.க அரசு தன் கைப்பாவையாகப் பயன்படுத்தி வருகிறது." - ஸ்டாலின்