Published: 08 Mar 2023 11 AM Updated: 08 Mar 2023 11 AM

ஒரு வீட்டுக்கு ஒரே மின் இணைப்பு எனப் பரவிய தகவல் உண்மையா? - மின் உற்பத்தி பகிர்மானக் கழகம் விளக்கம்!

`ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு மின்சார இணைப்புதான் வழங்கப்படும் என்ற தகவல் உண்மையில்லை’ எனத் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி பகிர்மானக் கழகம் தெரிவித்திருக்கிறது.