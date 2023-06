Published: Just Now Updated: Just Now

இலாகா மாற்றத்துக்கு ஓகே... செந்தில் பாலாஜி அமைச்சராகத் தொடர `நோ' - ஆளுநர் அறிக்கை சொல்வதென்ன?

முதல்வரின் பரிந்துரை தற்போது ஏற்றிருக்கும் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, இலாகா மாற்றத்துக்கு மட்டும் ஒப்புதல் வழங்கி, செந்தில் பாலாஜி அமைச்சராகத் தொடர்வதற்கு ஒப்புதல் அளிக்க மறுத்திருக்கிறார்.