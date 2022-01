`சேவை பெறும் உரிமைச் சட்டம்' - தமிழக அரசுக்கு கமல்வைத்த கோரிக்கை... மக்களுக்கு என்ன பலன்?!

இது குறித்து மக்கள் நீதி மய்யத்தின் மாநிலச் செயலாளர் செந்தில் ஆறுமுகத்திடம் பேசினோம். ``அரசு நிர்வாகம் என்பது மக்களுக்கான பல்வேறு தேவைகளை சேவைகளாகக் கொடுப்பதுதான்! குறிப்பாக, பட்டா, குடிநீர் இணைப்பு, மின் இணைப்பு, சாதிச் சான்றிதழ், பிறப்பு, இறப்புச் சான்றிதழ்கள் எனப் பலவற்றைக் கூறலாம். பொதுவாக, இந்தச் சேவைகளைப் பெறுவதற்காக மக்கள் அரசு அலுவலகங்களுக்குச் செல்லும்போதுதான் லஞ்சம், ஊழல் போன்றவை அதிகமாக நடைபெறுகின்றன! பெரும்பாலான அரசு அலுவலர்கள் உரிய நேரத்தில் மக்களுக்கான தேவைகளைக் கொடுக்காமல் வேண்டுமென்றே காலம் தாழ்த்துவதால், மக்கள் பணத்தைக் கொடுத்தாவது விரைவில் சேவைகளைப் பெற்றுவிடலாம் என்ற மனநிலைக்கும் தள்ளப்பட்டுவிடுகிறார்கள். கணிசமான அரசு அதிகாரிகளின் நோக்கமும் எதிர்பார்ப்பும் அதுவாகத்தான் இருக்கின்றன. இந்தப் பிரச்னைக்கு காரணமே, அரசாங்கத்தின் ஒவ்வொரு சேவையும், இத்தனை நாள்களுக்குள் மக்களுக்கு வழங்கபட வேண்டும் என்ற வரையறை இல்லாததுதான்! அந்தக் கால வரையறையைப் பெற்றுத் தருவதுதான் இந்த சேவை பெறும் உரிமைச் சட்டம்! Right to Information, Right to Education என்பதுபோல இது Right to Services!" என்றார்.