Published: Just Now Updated: Just Now

``ஆணவக்கொலைகளுக்கு எதிராக தமிழ்நாடு அரசு தனிச் சட்டம் இயற்ற வேண்டும்" - சீமான் வலியுறுத்தல்!

``காதல்‌ திருமணத்துக்கு எதிர்ப்பென்ற பெயரில்‌ அரங்கேற்றப்படும்‌ ஆணவப்படுகொலைகள்‌ ஒட்டுமொத்தச்‌ சமூகத்தையும்‌ வெட்கித்‌ தலைகுனியச்‌ செய்கிறன." - சீமான்