Published: Just Now Updated: Just Now

"மாஜி அமைச்சர்களின் ஊழல் வழக்கு; விசாரணையை தொடங்க அனுமதி வேண்டும்" - ஆளுநருக்கு சட்ட அமைச்சர் கடிதம்

``அ.தி.மு.க அமைச்சர்கள் மீதான எந்த ஊழல் குற்றச்சாட்டு வழக்குகளிலும் நீதிமன்ற விசாரணையைத் தொடங்கிட தேவையான இசைவு ஆணையை இதுவரை ஆளுநர் வழங்கவில்லை." - சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி