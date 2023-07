Published: 07 Jul 2023 6 AM Updated: 07 Jul 2023 6 AM

``ராஜ்பவன் பத்திரிகை செய்தி ஆதாரமற்றது; உண்மை என்னவென்றால்...” - அமைச்சர் ரகுபதி காட்டம்

ஆளுநர் பதிலுக்கு அமைச்சர் ரகுபதி, ``ராஜ்பவனில் கோப்புகளை பெற்றுக் கொண்டு, பெற்றுக் கொண்டதற்கு ஒப்புதலும் அளித்து விட்டு, முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர்களை காப்பாற்ற `கோப்புகளே வரவில்லை’ என்று தமிழ்நாடு ஆளுநர் மறைப்பதா? ” என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.