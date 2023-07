Published: 30 Jul 2023 9 AM Updated: 30 Jul 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

இறங்காத தக்காளி விலை; குமுறும் மக்கள்... இந்த விலையுயர்வால் அதிகம் லாபமடைவது யார்?!

தமிழ்நாட்டில் இதர பகுதிகளிலும் 100 ரூபாயைத் தாண்டியே மொத்த விலையில் தக்காளி விற்கப்படுகிறது. சந்தைகளில் இருந்து தக்காளி வாங்கிச் சென்று விற்பனைச் செய்பவர்கள், தங்களது கடைகளில் அதிகபட்சமாக ரூ.170 வரையிலும் விற்று வருகின்றனர்.