நெல்லை: ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தில் கட்டப்பட்ட கேலரி - அரை மணி நேர மழைக்கு இடிந்து விழுந்த மேற்கூரை!

ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தில் செயல்படுத்தப்பட்ட பணிகள் தரமற்ற நிலையில் இருப்பதாக ஏற்கெனவே பல்வேறு தரப்பினரும் குற்றம்சாட்டிவந்த நிலையில், வ.உ.சி மைதானத்தின் மேற்கூரை இன்று சிறு மழைக்கே இடிந்து விழுந்தது.