Published: 10 Jul 2023 11 AM Updated: 10 Jul 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

UCC: `அரசியலமைப்பு மீதான தாக்குதல்' - ஆம் ஆத்மியை எதிர்த்து குஜராத் பழங்குடியினத் தலைவர் ராஜினாமா!

``பொது சிவில் சட்டம் அரசியலமைப்பின் மீதான தாக்குதல்'' - குஜராத் பழங்குடியினத் தலைவர் பிரபுல் வாசவா