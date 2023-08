Published: Just Now Updated: Just Now

திருவாரூர்: சாதிச் சான்றிதழ் விவகாரம்; 300-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பள்ளிக்குச் செல்லாமல் போராட்டம்

பழங்குடியின மக்களின் பிள்ளைகளுக்கு திருவாரூர் மாவட்ட நிர்வாகம் `ஆதியன் பழங்குடியினர்' பிரிவில் (ST) சாதிச் சான்றிதழ் வழங்காமல், பிற்படுத்தப்பட்டோர் (MBC) பிரிவில் சாதிச் சான்றிதழ் வழங்குவதாக கூறப்படுகிறது.