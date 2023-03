Published: 19 Mar 2023 9 AM Updated: 19 Mar 2023 9 AM

2022: 'சட்டவிரோத ரயில் டிக்கெட் விற்பனை' - மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கை என்ன? - ரயில்வே அமைச்சர் பதில்

இந்தியாவில் சட்டவிரோதமாக ரயில் டிக்கெட்டுகளை விற்பனை செய்ததாக, 2022-ம் ஆண்டில் மட்டும் 4,430 வழக்குகள் பதிவுசெய்யப்பட்டிருக்கின்றன.