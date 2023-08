Published: Just Now Updated: Just Now

தேனி: `நாங்கள் பதவிக்காக இணையவில்லை!' - 22 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஒன்றாக மேடையேறிய ஓ.பி.எஸ், டி.டி.வி

``​மூன்று மாதங்களில் கொடநாடு குற்றவாளிகளைக் கைதுசெய்வோம் என்று கூறிதான், தற்போதைய முதல்வர் ஆட்சிக்கு வந்தார். முப்பது மாதங்களில் இந்த வழக்கை அதலபாதாளத்துக்குத் தள்ளிவிட்டனர்." - ஓ.பி.எஸ்