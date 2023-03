Published: 04 Mar 2023 11 AM Updated: 04 Mar 2023 11 AM

``தவறான பாதையில் செல்லும் தவறான மனிதர்; பழனிசாமி தலைமையில் இணைய வாய்ப்பே இல்லை” - டிடிவி தினகரன்

``தேர்தல் வாக்குறுதி குறித்து ஸ்டாலின் வார்த்தை ஜாலம்தான் செய்கிறார். விடியல் அரசு என சொல்லிவிட்டு விடியாத ஆட்சியாக இருக்கிறது." என்று அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் பேசியுள்ளார்.