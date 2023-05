Published: 14 May 2023 2 PM Updated: 14 May 2023 2 PM

"அமித் ஷா சொல்லியும் அமமுக-வை கூட்டணியில் சேர்க்க மறுத்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி" - டி.டி.வி.தினகரன்

``2021-ம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் அ.ம.மு.க-வைக் கூட்டணியில் சேர்க்கலாம் என்று அமித் ஷா தெரிவித்திருக்கிறார்." - டி.டி.வி.தினகரன்