Published: Just Now Updated: Just Now

``இரட்டை இலைச் சின்னம் இருந்தாலும், பழனிசாமியால் திமுக-வை வீழ்த்த முடியாது!" - டி.டி.வி.தினகரன்

``அ.தி.மு.க-வின் அழிவுக்கு பழனிசாமியின் ஆணவம், அகங்காரம்தான் காரணம். அ.தி.மு.க-வை பிராந்திய கட்சியாக மாற்றிவிட்டார்." - டி.டி.வி.தினகரன்