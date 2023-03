Published: 13 Mar 2023 10 AM Updated: 13 Mar 2023 10 AM

முதல்வர் ஷிண்டே நிகழ்ச்சி: பெண் நிர்வாகிக்கு எம்.எல்.ஏ முத்தம் கொடுத்ததாக பரவிய வீடியோ - இருவர் கைது

மகாராஷ்டிரா முதல்வர் ஏக்நாத் ஷிண்டே கலந்து கொண்ட பேரணியில் கட்சியின் பெண் நிர்வாகிக்கு எம்.எல்.ஏ.முத்தம் கொடுத்தது போன்ற வீடியோ சோசியல் மீடியாவில் வெளியாகி இருக்கிறது.