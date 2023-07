Published: 11 Jul 2023 10 AM Updated: 11 Jul 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

``அமலாக்கத்துறையை ஒதுக்கிவிட்டு அரசியல் செய்ய துணிச்சல் இருக்கிறதா?” - மோடியைச் சாடிய உத்தவ்

``சிவசேனா என்ற கட்சியை யாரும் திருட அனுமதிக்கமாட்டோம்” என்று உத்தவ் தாக்கரே தெரிவித்திருக்கிறார்.