Published: 15 Mar 2023 11 AM Updated: 15 Mar 2023 11 AM

`உதயநிதி வரட்டும்’ - தட்டில் பிரியாணியுடன் 2 மணிநேரம் காக்கவைக்கப்பட்ட விழிச்சவால் மாணவர்கள்

தஞ்சாவூர் அரசு விழிச்சவால் பள்ளி மாணவர்களுக்கு திமுகவினர் பிரியாணி வழங்கினர். பிரியாணியை வைத்துவிட்டு, மாணவர்களை அமர வைத்தவர்கள், உதயநிதி வருகைக்காக 2 மணி நேரத்திற்கு மேலாக சாப்பிட விடாமல் காக்கவைத்த சம்பவம் வேதனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.