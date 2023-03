Published: 04 Mar 2023 8 AM Updated: 04 Mar 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

`அதிமுக பாஜகபோல் பிரிந்து வாழக்கூடாது; திமுக கூட்டணிபோல் சேர்ந்து வாழணும்’ - உதயநிதியின் வாழ்த்து

``மணமக்கள், ஒருவருக்கு ஒருவர் விட்டுக்கொடுத்து, தி.மு.க போல் இணைந்து வாழ வேண்டும். அ.தி.மு.க, பா.ஜ.க போல் பிரிந்து வாழக்கூடாது" என்று சேந்தமங்கலம் தி.மு.க எம்.எல்.ஏ பொன்னுசாமி பேரன் திருமணத்தில், அமைச்சர் உதயநிதி பேசினார்.