Published: 15 Mar 2023 6 AM Updated: 15 Mar 2023 6 AM

``அதிகாரிகள் சிறப்பாக செயல்பட்டால் மட்டுமே அரசுக்கு நல்ல பெயர் கிடைக்கும்" - அமைச்சர் உதயநிதி

தஞ்சாவூரில், அதிகாரிகள் சிலரிடம் முடிக்கப்படாத திட்டங்கள் குறித்து கேட்ட உதயநிதி ஸ்டாலின், ஏன் முடிக்கவில்லை, எப்போதும் முடிப்பீர்கள் எதனால் பணிகள் தாமதமாகிறது எனவும் கேட்டுக் கொண்டார்.