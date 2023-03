``ஈரோடு கிழக்கில் அதிமுக - பாஜக கூட்டணி உறுதியானதும், திமுக வெற்றியும் உறுதியானது” - உதயநிதி

Published: 06 Mar 2023 10 AM Updated: 06 Mar 2023 10 AM

``ஈரோடு கிழக்கில் அ.தி.மு.க - பா.ஜ.க கூட்டணி உறுதியானவுடன் தான் தி.மு.க வெற்றியும் உறுதியானது. அந்த அளவிற்கு தமிழ்நாட்டு மக்கள் பா.ஜ.க-வை வெறுக்கிறார்கள்" - உதயநிதி ஸ்டாலின்