Published: 25 Feb 2023 11 AM Updated: 25 Feb 2023 11 AM

``சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கை சந்திக்க திட்டமிட்டிருக்கிறேன்" - உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி

``சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கை நான் சந்திக்க திட்டமிட்டிருக்கிறேன். இது நமக்கும், உலகின் பாதுகாப்புக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்." - ஜெலன்ஸ்கி