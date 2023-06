Published: 30 Jun 2023 9 AM Updated: 30 Jun 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

`பொது சிவில் சட்டத்தை ஆதரிக்கும் ஆம் ஆத்மி... முகம் சுளிக்கும் எதிர்க்கட்சிகள்!' - என்ன காரணம்?

கடந்த ஜூன் 14-ம் தேதி 22வது சட்ட ஆணையம் இந்தியா முழுவதுக்கும் பொது சிவில் சட்டத்தைக் கொண்டு வருவது பற்றி பொதுமக்கள், மத அமைப்புகள் என அனைத்து தரப்பினரும் தங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்கலாம் என்று அறிவித்தது.