``பொது சிவில் சட்டம் நமது நாட்டுக்குக் கட்டாயம் தேவை..!" - நயினார் நாகேந்திரன் கருத்து

``தவறான சட்டத்தை யார் எழுதியிருந்தாலும் அது தவறுதான். நாட்டுக்கு பொது சிவில் சட்டம் கட்டாயம் தேவை. இந்தியாவை வல்லரசு நாடாக பிரதமர் உருவாக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்." - நயினார் நாகேந்திரன்