Published: 05 Jul 2023 11 AM Updated: 05 Jul 2023 11 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

``பொது சிவில் சட்டம் யாருக்கும் எதிரானது அல்ல!” - ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன்

``எல்லோரும் சமமாக நடத்தப்பட வேண்டும் என்பது தான் சமூக நீதி. பொது சிவில் சட்டம் என்பது குறிப்பிட்ட ஒரு மதத்தினருக்கு எதிரானது போன்ற தோற்றம் ஏற்படுத்தப்படுகிறது. அது உண்மையல்ல” என்கிறார், தமிழிசை சௌந்தரராஜன்