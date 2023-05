Published: 15 May 2023 10 AM Updated: 15 May 2023 10 AM

``இனி அவங்க 4 திருமணம் செய்துகொள்ள முடியாது; விரைவில் பொது சிவில் சட்டம் அமல்!" - அஸ்ஸாம் முதல்வர்