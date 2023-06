Published: 26 Jun 2023 9 AM Updated: 26 Jun 2023 9 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

``ஒபாமா ஆட்சியில் 6 இஸ்லாமிய நாடுகளில் 26,000 குண்டுகள் வீசப்பட்டன!" - நிர்மலா சீதாராமன் காட்டம்

``அமெரிக்காவில் இந்தியாவுக்காகப் பிரதமர் மோடி பேசிக்கொண்டிருந்தபோது, அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் முஸ்லிம்கள் குறித்து பேசியதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தேன்." - நிர்மலா சீதாராமன்