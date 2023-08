Published: 08 Aug 2023 7 AM Updated: 08 Aug 2023 7 AM

டெல்லி அதிகாரிகள் நியமனம்: ஆதரவு 131... எதிர்ப்பு 102 - மாநிலங்களவையிலும் நிறைவேறியது மசோதா!

மக்களவையில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்குப் பெரும்பான்மை இருப்பதால் இந்த மசோதா எளிதாக நிறைவேறியது. எனினும் அனைவரின் கவனமும் மாநிலங்களவையில் இந்த சட்டம் நிறைவேறுமா என்பதில் தான் இருந்தது.