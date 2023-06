Published: 05 Jun 2023 10 AM Updated: 05 Jun 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

அமித் ஷாவை மல்யுத்த வீரர், வீராங்கனைகள் சந்தித்ததாகத் தகவல் - விவாதித்தது என்ன?!

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, மல்யுத்த வீரர், வீராங்கனைகளுடன் தனது அலுவலகத்தில் நேற்று நள்ளிரவு பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் என்ற தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.