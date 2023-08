Published: Just Now Updated: Just Now

``மணிப்பூரில் வன்முறை நடந்தது உண்மைதான்; கைகூப்பி கேட்கிறேன், வன்முறையை நிறுத்துங்கள்..!" - அமித் ஷா

``மணிப்பூரில் வன்முறை நடந்ததை நாங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறோம். ஆனால், இதுபோன்ற சம்பவங்களில் எதிர்க்கட்சிகளின் அரசியல் செய்வது வெட்கக்கேடானது." - அமித் ஷா