Published: 07 Apr 2023 11 AM Updated: 07 Apr 2023 11 AM

ஆளுநர் ரவி: நான் அப்படித்தான் பேசுவேன்... தொடரும் சர்ச்சை பேச்சுகள்! - முழு தொகுப்பு

தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் சர்ச்சைக் கருத்துக்களுக்கு பஞ்சமில்லாத ஒரு ஆளுநராக ஆர்.என்.ரவி உருவெடுத்திருக்கிறார்.