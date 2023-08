Published: 03 Aug 2023 10 AM Updated: 03 Aug 2023 10 AM

ஹரியானா: ``வன்முறையிலிருந்து அனைத்துத் தரப்பினரும் விலகியிருங்கள்" - அமெரிக்கா வலியுறுத்தல்!

ஹரியானாவில் மூன்று நாள்களாக நடந்துகொண்டிருக்கும் வன்முறையில் இதுவரையில் ஆறு பேர் உயிரிழந்திருக்கின்றனர்.