'அமெரிக்கா - தென்கொரியா போர் ஒத்திகை' - ஏவுகணையை ஏவிய வடகொரியா; என்னதான் நடக்கிறது?!

அமெரிக்கா-தென்கொரியா போர் ஒத்திகையில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், வடகொரியா புதிதாக ஏவுகணை சோதனை நடத்தியிருக்கிறது. இது சர்வதேச அளவில் புதிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.