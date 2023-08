Published: 18 Aug 2023 11 AM Updated: 18 Aug 2023 11 AM

செல்போனில் பேசியபடி முதல்வருக்கு சல்யூட்... உடனடியாகப் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்ட போலீஸ் அதிகாரி!

உத்தரகாண்டில், மழை பாதிப்புகளை நேரில் பார்வையிடச் சென்ற முதல்வருக்கு செல்போனில் பேசியபடியே சல்யூட் அடித்த கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்.