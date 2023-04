Published: 25 Apr 2023 9 AM Updated: 25 Apr 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

“கொடநாடு குற்றவாளியை இறைவன் தண்டிப்பான்” - ஓ.பி.எஸ் மாநாட்டில் வைத்திலிங்கம் ஆவேசம்

``அம்மாதான் நிரந்தரப் பொதுச்செயலாளர் என்பதை ரத்துசெய்த எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நாம் தண்டனை கொடுத்தாக வேண்டும்.” - வைத்திலிங்கம்

