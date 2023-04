Published: 15 Apr 2023 9 AM Updated: 15 Apr 2023 9 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

`147-க்கும் 149-க்கும் ஒன்று தானே வித்தியாசம்; ரஃபேல் வாட்ச் பில் வந்ததா இல்லையா?’ - வானதி சீனிவாசன்

``147-க்கும் 149-க்கும் ஒன்று தானே நடுவில் வித்தியாசம். பில் கேட்டீர்கள். பில் வந்ததா இல்லையா?” - வானதி சீனிவாசன்