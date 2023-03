Published: 27 Mar 2023 11 AM Updated: 27 Mar 2023 11 AM

"என்ன, நீங்களும் கறுப்பு உடையா..." - சட்டமன்ற வளாகத்தில் வானதியிடம் கலகலத்த விஜயதரணி

காங்கிரஸ் கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் கறுப்பு உடையில் சட்டமன்றத்துக்கு வருகை தந்து ராகுல் காந்திக்கு ஆதரவாக முழக்கங்களை எழுப்பிக்கொண்டிருந்தனர்.