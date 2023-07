Published: Just Now Updated: Just Now

'அண்ணாமலையும், நானும் அக்கா தம்பியாக ஒற்றுமையாக கட்சியை வளர்க்கிறோம்!' - வானதி சீனிவாசன்

``எந்த காரணங்களுக்காக எல்லாம் அரசியல் அமைப்புப் பிரிவில், மாநில அரசை கலைக்கலாம் என கூறியிருக்கிறதோ அது எல்லாம் இம்மாநிலத்தில் நடப்பதாக முதல்வர் நினைக்கிறாரா?” - வானதி சீனிவாசன்