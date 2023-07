Published: 31 Jul 2023 7 AM Updated: 31 Jul 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

`ஆறு மாசம் டைம்... இல்லனா ஆளை மாத்திருவேன்’ - புதிய மா.செ-க்களுக்கு செக் வைத்த திருமாவளவன்!

வருகின்ற 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் வி.சி.க இரட்டை இலக்க எண்ணிக்கையில் போட்டியிடுவது குறித்து கூட்டத்தில் பேசப்பட்டிருக்கிறது. பூத் கமிட்டி அளவில் கட்சியை வலுப்படுத்தவும் உத்தரவுகள் பறந்திருக்கின்றன.