Published: 30 Apr 2023 8 AM Updated: 30 Apr 2023 9 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 9 AM

``சீமான் இப்படியே பேசிக்கொண்டிருப்பதும் நல்லதுதான்..!” - ஆளூர் ஷாநவாஸ் சொல்வதற்குக் காரணம் என்ன?

Dmk files, பி.டி.ஆர் ஆடியோ, ஜி ஸ்கொயர் ரெய்டு என அடுத்தடுத்து பல்வேறு சர்ச்சைகளில் திமுக அரசு சிக்கியிருக்கும் நிலையில் சட்டமன்ற உறுப்பினரும், வி.சி.க-வின் துணைப் பொதுச்செயலாளருமான ஷா நவாஸைச் சந்தித்து சில கேள்விகளை முன்வைத்தோம்...

