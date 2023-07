Published: 18 Jul 2023 6 AM Updated: 18 Jul 2023 6 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

ED ரெய்டு: ``தமிழகத்தை வன்முறை காடாக்க வேண்டும் என்பதுதான் பாஜக நோக்கம்" - சிந்தனைச் செல்வன் பொளேர்

"இது போன்ற அடக்குமுறைகளை சந்தித்துதான் திமுக மற்றும் அதன் தோழமைக் கட்சிகள் தலை நிமிர்ந்திருக்கின்றன. அடக்குமுறைகளால் அழிந்துப்போகின்ற இயக்கமல்ல திமுக மற்றும் அதன் தோழமைக் கட்சிகள்." - சிந்தனைச் செல்வன் எம்.எல்.ஏ