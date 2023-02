Published: Just Now Updated: Just Now

``வீணான அவதூறுகள்‌ மூலம்‌ சமூக அமைதியைக்‌ கெடுப்பதே பாஜக-வின் செயல்திட்டம்‌'' - திருமாவளவன்

``தமிழ்நாட்டில்‌ சட்டம்‌, ஒழுங்கை சீர்குலைத்து, மாநிலத்தின்‌ முன்னேற்றத்தைத்‌ தடுப்பதற்கு முயலும்‌ சனாதன சக்திகளைக்‌ கண்டித்து சென்னையில்‌ பிப்ரவரி 28-ம்‌ நாள்‌ கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்‌." - திருமாவளவன்