``அன்று, கடந்து போனது, தவறான புரிதலுக்கு இடம் கொடுத்து விட்டது" - வைகோவை நேரில் சந்தித்த திருமா

``நான் அந்த இடத்தில் விளக்கம் சொல்லாமல் கடந்து போனேன். அது தவறான புரிதலுக்கு இடம் கொடுத்து விட்டது.” - திருமாவளவன்