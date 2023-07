Published: Just Now Updated: Just Now

`காய்கனி பதப்படுத்தும் நிலையம் நூற்பாலை குடோன் ஆனது’ - முதல்வருக்கு திமுக நிர்வாகி வைத்த கோரிக்கை

``அனைத்து விவசாயிகளும் பயனடையலாம். ஏராளமான விவசாய பணியாளர்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் என்று மார்தட்டிக் கொண்டிருந்தோம். ஆனால் அரசு அதிகாரிகள் நூற்பாலை நிர்வாகத்திற்கு குடோனுக்கான வாடகைக்கு விட்டுள்ளது மிகுந்த வேதனை அளிக்கிறது.”