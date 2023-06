Published: 29 Jun 2023 9 AM Updated: 29 Jun 2023 9 AM

உச்சம் தொட்ட காய்கறி விலை! - மக்கள் அதிருப்தியைப் போக்க ஸ்டாலின் அரசின் நடவடிக்கை என்ன?!

``இந்த விலையேற்றம் நீடித்தால் தமிழகத்தில் உள்ள 35,000-க்கும் மேற்பட்ட ரேஷன் கடைகள் மூலம் தக்காளி விற்பனையை விரிவுபடுத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்' - அமைச்சர் பெரியகருப்பன்