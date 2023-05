Published: 03 May 2023 9 AM Updated: 03 May 2023 9 AM

``தினசரி 5,000 லோடு கனிமவளம் கடத்தல்; லஞ்சம் வாங்கும் திமுகவினர்" - வேலுமணி பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு