Published: 10 Mar 2023 9 AM Updated: 10 Mar 2023 9 AM

`இனியும் நான் அமைதியாக இருந்தால்...’ - ராகுலின் குற்றச்சாட்டுக்கு குடியரசு துணைத் தலைவர் காட்டம்

``இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் மைக்குகள் அணைக்கப்பட்டதாகக் கூறுவதை நான் எப்படி ஏற்பது... அதைச் சொல்ல துணிச்சல் எப்படி வந்தது?” - ஜக்தீப் தன்கர்