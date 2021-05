Published: 26 May 2021 11 AM Updated: 26 May 2021 11 AM

'14 நாளில் நிறைவேற்றப்பட்ட வாக்குறுதி; ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கிச்சூட்டில் பாதித்தவர்கள் சொல்வதென்ன?'