தூத்துக்குடி: நிலத்துக்கு தடையில்லா சான்றிதழ் பெற ரூ.30,000 லஞ்சம்; பெண் வட்டாட்சியர் கைது!

தூத்துக்குடியில் நிலத்துக்கு தடையில்லா சான்றிதழ் வழங்கிட ரூ.30,000 லஞ்சம் பெற்ற வட்டாட்சியர், கார் ஓட்டுநர் ஆகியோர் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீஸாரால் கைதுசெய்யப்பட்டிருக்கின்றனர்.